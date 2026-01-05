ÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÍ³ÉÛ³Ù¥Ñー¥­¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç4Æü¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤«¤éÃË½÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Î¼ó¤Ë¤ÏÀÚ¤ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¼«»¦¤äÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»PA¤Î¼ÖÆâ¤ÇÃË½÷2¿Í»àË´ÃËÀ­¤Î¼ó¤ËÀÚ¤ê½ý¡¢¼Ö¤ÏÂçÊ¬¥Ê¥ó¥Ðー¼«»¦¤äÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À­¤â 4Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Í³ÉÛ»ÔÅòÉÛ±¡Ä®¤ÎÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤ÎÍ³ÉÛ³Ù¥Ñー¥­¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¡ÖÉÔ¿³¤Ê¼Ö¤¬Ää¤Þ