ÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»PA¤Î¼ÖÆâ¤ÇÃË½÷2¿Í»àË´¡¡ÃËÀ¤Î¼ó¤ËÀÚ¤ê½ý¡¢¼Ö¤ÏÂçÊ¬¥Ê¥ó¥Ðー¡¡¼«»¦¤äÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤â
ÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÍ³ÉÛ³Ù¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç4Æü¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤«¤éÃË½÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Î¼ó¤Ë¤ÏÀÚ¤ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¼«»¦¤äÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Í³ÉÛ»ÔÅòÉÛ±¡Ä®¤ÎÂçÊ¬¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤ÎÍ³ÉÛ³Ù¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¡ÖÉÔ¿³¤Ê¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ÉÍý»öÌ³½ê¤«¤é¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÖÆâ¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ÇÃËÀ¤¬¡¢½õ¼êÀÊ¤Ç½÷À¤¬¤¤¤º¤ì¤â»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Î¼ó¤Ë¤ÏÀÚ¤ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï·ìº¯¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ÏÂçÊ¬¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¥É¥¢¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¡¢¸°¤Ï¼ÖÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¼«»¦¤äÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢2¿Í¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢»à°ø¤äÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£