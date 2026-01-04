スターラックス航空は、長距離路線の機内アメニティを刷新する。ファーストクラスとビジネスクラスではパジャマ、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスではアメニティキットを刷新する。化粧室のフレグランスを変更する。ファーストクラスではイギリス・ロンドンのテーラーブランドHUNTSMANのパジャマを提供する。ブランドを象徴する千鳥格子をウエアと外装布袋に配し、ボタン付き封筒型パッケージで用意する。1月1日から