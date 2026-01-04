お笑いタレントの横澤夏子（35）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。新幹線の車内で見かけた有名人の様子を明かした。ゲストに25年3月に第5子妊娠を発表し、同年8月に女児を出産した辻希美と夫・杉浦太陽、杉浦と20年来の仲の俳優・小池徹平を迎え、妊娠、出産、育児に関するトークを展開した。第5子出産で「太陽さんのファインプレーは?」という問いに辻は「夏休みの子供の世話」と答えた。この理