世界的な「メモリ不足」が大きな話題と化している。例年では、各PCメーカーは年末年始になると、競うように値下げセールを実施する。アメリカでは「安売りセールの季節」はブラックフライデーだが、日本人にとってのそれはやはり年末年始だろう。正月に家電量販店に行けば、ノートPCの入った福袋というのも見かける。しかし、2026年の正月は「この機会を逃すと、PC自体が購入できなくなってしまうのでは？」という不安が漂っている