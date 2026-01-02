2025年の卓球界は、1月の全日本選手権を皮切りに開幕し、5月にはカタール・ドーハで「世界卓球 個人戦」が開催された。さらに8月には「WTTチャンピオンズ横浜」が日本で初開催されるなど、国内外の大会が大いに盛り上がりを見せた。26年に向けて、さらなる熱戦が期待される。そんな中、日本のエースとしてパリ五輪に出場した早田ひな（日本生命）は、度重なるケガと向き合いながら戦い抜いた1年に。紆余曲折のシ