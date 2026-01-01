カジュアル & 楽ちんでデイリー使いしやすいグレーのスウェットパンツ。部屋着っぽく見えないか心配……。そんな大人女性のために【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによるサマ見えコーデを紹介します。モノトーンコーデやジャケットスタイルなど、ミドル世代に似合う上品な着こなしをピックアップ。今シーズンはスウェットパンツを取り入れて、周りと差をつけて。