レアル・マドリードは31日、同クラブに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペの左膝の負傷を発表した。レアル・マドリードは公式にて、同選手がクラブの医療部門による複数の検査を受けた結果、左ひざの捻挫が確認されたと報告。全治は明らかにされていないが、フランスメディア『L'Equipe』によれば約3週間程度の離脱となると報道。これにより、4日の第18節のベティス戦、7日からサウジアラビアで開催されるスーペル･コパを欠