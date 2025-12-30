『アメトーーク！』番組最長“６時間SP”に総勢約60名が登場！超豪華４本立て

本日12月30日（火）、『アメトーーーーーーーーーーーーク』年末6時間SPが放送。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

年末恒例の「運動神経悪い芸人」では、キャプテン・高橋茂雄（サバンナ）をはじめ、“ドヤ王”後藤輝基（フットボールアワー）、塙宣之（ナイツ）、川島明（麒麟）、“ガチ中のガチ”豊本明長（東京03）、松尾陽介（元ザブングル）、“陶芸家”西田幸治（笑い飯）、池田直人（レインボー）、ガク（真空ジェシカ）、田所仁（ライス）、三島達矢（すゑひろがりず）、ほしのディスコ（パーパー）、酒井貴士（ザ・マミィ）、“ヒザ神”村上健志（フルーツポンチ）ら常連メンバー14名が集結し競技に挑む。

2026年6月に開幕するFIFAワールドカップを控え期待が高まる「サッカー」では、“ワンツーからのシュート”に挑戦。

豊本＆ガクの同じ事務所コンビでは、ガクがまるで誰かに邪魔されているかのようなトリッキーなプレーを披露。事務所の先輩・山崎弘也（アンタッチャブル）は、「怖っ！ ガクのときだけ、見えない誰かがいる（笑）？」と驚く。

ほか、「しけるわ〜！」と三島がキレまくる高橋＆三島コンビや、思いやりゼロの後藤＆村上コンビの険悪なプレーから一転、川島＆松尾コンビは、名コーチ・川島のアドバイスによって松尾が覚醒することに。

続く「野球」の“ゴロを捕ってファーストに送球”では、またしてもガクに見えない何者かの力が働く事態がぼっ発。さらに村上は、「さすがヒザ神！」と一同驚がくの珍プレーを披露する。

さらに、大谷翔平選手が55本のホームランで3年連続MVPに輝いたことを“勝手に”記念して、初の試みとなる“ホームラン”にも挑戦。「ドジャースタジアムで51号を観てきた！」という高橋は、「こんなに楽しみなんは初めて！」とやる気満々で打席に立つが…。

そんななか、生見愛瑠が「この番組で感動できるんだ！」と驚く、この企画史上初のスーパープレーも誕生する。

このほか、「水泳」、「陸上」、「ラグビー」では“カオス”さく裂。そしてラストに「バドミントン」のSP企画も。2028年ロス五輪での活躍に期待がかかる宮崎友花選手が登場し、芸人たちの実力をチェックする。

◆お笑い怪獣が“恋愛事情”をツッコまれタジタジに！

今年で7回目、すっかり年末恒例となった「さんまvs売れっ子若手芸人」では、お笑い怪獣・明石家さんまが若手芸人たちと爆笑トーク。

登場するやいなや「まだまだ俺もあかんな…」とボヤき始めたさんまの“立ちトーーク”で収録がスタートするのだが、さんまが語る“あかん”理由に一同は驚く。

しかし、宮下草薙・草薙はそんな70歳・芸歴52年の大ベテランのスゴさに熱弁をふるう。相方の宮下と「さんまさんの老いの証拠を探してみた」という草薙だが、一切見つからなかったと苦笑して…。

すると「絶対に『疲れた』とは言わない」という信念をもつさんまが、最近たまたま気付いたという、“疲れを感じたとき、自然とやらなくなっていること”を告白。はたして、さすがのお笑い怪獣もうすうす感じ始めた“自覚症状”とは？

さらに、ぼる塾・あんりは“現在のさんまの恋愛事情”に興味津々で質問攻めに。すると、「長く芸能界にいるけど、恥ずかし過ぎる質問や（笑）」と、無敵のお笑い怪獣がタジタジになるひと幕も。

そして、毎年果敢にさんまにお笑い対決を挑んでいるカカロニ・栗谷は、「ドジャースの日本人トリオ（大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手）に、栗谷＆さんまさん＆陣内（智則）さんで挑みましょう！」と、いきなり“打倒ドジャース”という壮大すぎる野望を激白する。

◆「家電芸人」が天海祐希に激アツプレゼン！

おなじみ「家電芸人」では、土田晃之、劇団ひとり、徳井義実（チュートリアル）、水田信二、品川祐（品川庄司）、松橋、かじがや卓哉らおなじみのメンバーが、「加湿器が気になる」というトシ（タカアンドトシ）や、「皆さんがたくさん良いものを紹介してくれると聞いたので楽しみです」という天海祐希にオススメ家電を猛烈プレゼンする。

軽量化や静音、ゴミ処理方法に注目が集まるスゴ技クリーナーをはじめ、乾燥する冬のマストアイテム・加湿器、前回の「家電芸人」を見て東海道新幹線がオファーしたという鉄道コラボの衣類乾燥除湿機、世界初の透明テレビなど、気になる新商品が続々登場。

また、ライブ翻訳が実現したワイヤレスイヤホンを使って、天海が現在大ヒット中の映画『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』の見どころを韓国人男性に紹介してみることに。さらに劇団ひとりは、手軽にいろいろなグッズを作ることができるUVプリンターで“キントリ”応援グッズを作成。それを見た天海の反応は？

ほか、冷蔵庫やトースター、レンジなどキッチン家電もたっぷり紹介。毎回大好評の水田の調理家電実演コーナーには、焼き網、土鍋、蒸し皿など付属のプレートを使い分けて調理ができる卓上いろりが登場し、スタジオで焼肉と焼きおにぎりを試食することに。

さらに、劇団ひとりは30kg超えの荷物を持ち上げても4〜5kg程度に感じられるパワースーツを装着し、蛍原をお姫様抱っこしてみる。はたして、その驚きの結果は？

◆笑いの祭典「アメトーーク大賞2025」も開催！

2025年の爆笑総決算！ 今年ももちろん「アメトーーク大賞2025」が開催される。

各賞にノミネートされた出川哲朗、川島明（麒麟）、千鳥、山崎弘也（アンタッチャブル）、かまいたち、津田篤宏（ダイアン）、狩野英孝、田中卓志（アンガールズ）、紅しょうが、ガンバレルーヤ、橋本直（銀シャリ）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、井口浩之（ウエストランド）、高野正成（きしたかの）、ロングサイズ伊藤（や団）ら人気芸人20名が、MC側ゲスト・ケンドーコバヤシ、SPゲスト・広瀬アリスとともに、2025年の「アメトーーク！」を振り返る。