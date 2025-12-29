きのう（29日）、東京・新宿区でエステ店の30代の女性店長が男に刃物のようなもので刺された事件で、35歳の中国籍の男が警視庁に逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、中国籍で千葉市花見川区の職業不詳・朱イク容疑者（35）です。朱容疑者はきのう正午すぎ、新宿区高田馬場のマンションの2階の廊下で、マンションに入るエステ店の30代の女性店長の右胸や右腹など4か所を刃物のようなもので刺すなどして殺害しようとし