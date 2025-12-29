第104回全国高校サッカー選手権大会の1回戦が29日に行われ、帝京長岡（新潟）と大社（島根）が対戦した。2大会ぶり11回目の出場となる帝京長岡は悲願の初優勝を、4大会ぶり12回目の出場となる大社はまだ見ぬベスト8以上の景色を目指して『NACK5スタジアム大宮』で火花を散らした。序盤から押し込む帝京長岡は40分に先制する。和食陽向が右サイドからペナルティエリア内へとクロスを送り、受けた杉本鎌矢はワンタッチパスで2