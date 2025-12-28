ÌøÄ®¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖHAWKS SP!RIT -273Æü¤Îµ­²±-¡×¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿¸µÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥±¥á¥ó28ºÐ¤ÎÁÇ´é¤Ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌøÄ®¤Ïº£µ¨¡¢³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤ËÈ¼¤¤1·³¤Ë