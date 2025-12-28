ÏÂ²Î»³¸©·Ù¤Î¸µ´´ÉôÃËÀ­¡¦X»á¤¬¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤ò²¿ÅÙ¤âÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿--¤½¤ó¤Ê¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤«¤é¾Ð´é¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÏÂ²Î»³¸©·Ù¸µ´´Éô¤ÎX»á¡£½èÊ¬¤ÏÅ¬Åö¤Ê¤Î¤«¡Ö¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤Î¸µ·Ð±Ä¼Ô¡¦A¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯5·î¤ËÇä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡Ê¾ì½ê¤ÎÄó¶¡¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢10·î¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡¢