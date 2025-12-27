ヴォー＝ル＝ヴィコント城のクリスマスは、今年で20年という節目を迎えた。その記念すべき年に選ばれたのは、祝祭の規模を拡張することではなく、物語の重心を「歴史」から「夢」へと移すという大胆な転換だった。【画像】ヴォー＝ル＝ヴィコント城の美しく重厚なクリスマス（写真24点）昼間の館内では、各部屋ごとに異なる物語が与えられ、城は一種の夢の家として読み替えられていく。ミューズの間では時間を凍らせた氷の宮殿が立