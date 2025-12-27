親の介護で気を付けることは何か。介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さんは「親の介護費用を子が自腹を切っていたら親ともども自滅してしまう。親が元気なうちからやるべき情報収集がある」という。ライターの吉田潮さんが聞いた――。（第2回）写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki■親はあなたが思っている以上に長生きする「あなたの親は何歳まで生きると思いますか？」。