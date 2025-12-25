クリスマスイブのアメリカで宝くじが大当たりし、18億ドル＝およそ2800億円の当選券が出ました。【映像】1枚2ドルの宝くじで当選 確率は2億9220万分の124日の抽選会で大当たりしたのは、アメリカ南部のアーカンソー州で売られた1枚で、賞金は18億1700万ドル、およそ2800億円です。アメリカの宝くじの当選金額としては史上2位で、大谷翔平選手がドジャースと10年契約した総額の3倍近くにあたります。信じられないクリスマス