義母と家が近いと会う機会も多いと思います。しかも家に訪ねてこられると、逃げ場がないため仕方なく家にあげるしかないですよね。ただ、もっと図々しい義母もいるようで……？今回は、友達を連れて家に来る義母を追い返そうとしたのに撃沈した話をご紹介いたします。話が通じない義母「義母はよく友達を連れてうちに遊びにくるんです。自分の家じゃなく、なんで息子夫婦の家に遊びにくるのかが理解できず、ストレスを感じていま