日銀が２５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円９０～１０銭と前営業日比０８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円７８～８２銭と同０８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７７５～８８ドルと同０．００１４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS