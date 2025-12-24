ボーソー油脂は、お米の情報サイト「日本のお米をもっと知ろう！今日からお米暮らし」を公開した。主力製品の米油の原材料“米ぬか”のルーツとなるお米に着目し、お米にかかわる様々な人の姿や想いを発信することにより、消費者、生産者、加工者の多様な視点でお米の価値を再認識し、新たな知識と理解を深める機会を提供する。情報サイト「日本のお米をもっと知ろう！今日からお米暮らし」では、日本のお米の特長や米作りに取