子どもの急病対応ほど、ママの心と体を消耗させるものはないと言っても過言ではありません。仕事中の呼び出し、病院への奔走、そして帰宅後の看病。そんなふうに頑張った1日の終わりに、夫から思いやりのないひと言を投げかけられたら……爆発してしまっても無理はないでしょう。今回はまさにその理不尽な状況に直面して、夫への強い憤りを感じている投稿者さんの叫びです。『子どものために頑張った日くらい、手抜きご飯でもよく