お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が22日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にパーソナリティーとして生出演。自身が審査員を務めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」のMCを務めた今田耕司を絶賛した。塙は「今田さんはやっぱすごいよ。今田さんがいなかったら、もう代わりいる？今田さんの代わりいないでしょ」と切り出した。相方の土屋伸之も「超楽しい空気になってた」と同調した。塙