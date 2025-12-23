巨人ジュニア・西村健太朗監督が語る今年のチームと選考ポイント逸材小学生が集う大舞台で活躍するには、球の速さ以上に大切なことがある。26日に開幕する「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」に出場する、読売ジャイアンツジュニアを率いるのは、6年連続で指揮を執る西村健太朗監督。今年のチームの特徴と新たな取り組み、セレクションで重視したことを語ってもらった。12月中旬、神奈川県内のグラウンドで行われてい