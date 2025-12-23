2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（8月15日配信記事を再掲。記事は原文ママ）8月14日、朝の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）に「新しい学校のリーダーズ」がゲスト出演。さらに、米国シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュが緊急生出演し、異色のコラボが実現した。その内容が話題となっ