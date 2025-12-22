記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月22日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は22日の記者会見で、日本の議員が中国台湾地区を訪問したとの報道について、中日間の四つの政治文書の精神と日本自身の約束に背き、「一つの中国」原則に反するものであり、中国は断固反対し、すでに日本に厳正な申し入れを行ったと表明した。林氏は次のように述べた。世界に中国は一つしかなく、台湾