アイドルグループ「iLiFE!」の福丸うささんが2025年12月21日、暴露系インフルエンサーによる「暴露予告」について、Xで「なりすましによる虚偽」と否定した。「暴露するアイドルiLifeメンバー2人」iLiFE！は20年7月にデビューしたアイドルグループ。キャッチコピーは「私（i）と貴方（！）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」だ。デビュー以来メンバーの入れ替えが続いており、25年だけでも1月8日に華瀬まいさんが「JAPANLiFE!