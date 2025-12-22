アイドルグループ「iLiFE!」の福丸うささんが2025年12月21日、暴露系インフルエンサーによる「暴露予告」について、Xで「なりすましによる虚偽」と否定した。

「暴露するアイドル iLifeメンバー2人」

iLiFE！は20年7月にデビューしたアイドルグループ。キャッチコピーは「私（i）と貴方（！）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」だ。

デビュー以来メンバーの入れ替えが続いており、25年だけでも1月8日に華瀬まいさんが「JAPANLiFE! 2024WINTER」ツアーファイナル東京公演をもって脱退、12日には「重大な規約違反」を理由として日日にこりさんが脱退。3月9日には病気療養のため活動休止中だった有栖るなさんが卒業した。8月25日には那蘭のどかさんが「重大な規約違反」で脱退。26日にはリーダーを務めていた心花りりさんに「事務所規定に抵触する不適切な行動」があったとして、リーダーからの降格およびペナルティが発表されていた。

福丸さんをめぐっては、暴露系インフルエンサーが12月20日、Xで「暴露ついに明日！！！！！」と、自身の顔写真の背景に「福」の文字が書かれた黄色の花のイラストを入れ込んだ画像つきで予告。黄色は福丸さんの担当カラーであることから、ファンからは「福丸さんを示すものではないか」との声が上がっていた。

「事務所が徹底的に訴えられないのかな」

福丸さんは21日、自身のXを通じて「配信者の方の投稿について、事務所の方に事前に確認していただいたところ、なりすましによる虚偽の内容であることがわかりました」と指摘した。

「私自身も事務所の方に対応していただき、事実無根であることを確認していただいております」と明かし、「ファンの皆様にはご心配をおかけしてしまい申し訳ありません」とコメント。

「これからも頑張るので、応援していただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします！」とした。

投稿には、「福丸うささんが誰よりもアイドルに真摯に向き合ってることみんな知ってると思います。晒し系なんかに邪魔されたって好きであることに変わりはないですよー！！」「いろいろ匂わせみたいなことをされて、あることないこと騒がれてうさちゃんがいちばん大変だし辛いと思うのであまり無理しないでね...！ 確認も報告もありがとう」など、安堵の声が寄せられた。

アイドル関係の相次ぐ「暴露」トラブルに、「ほんとに、事務所が徹底的に訴えられないのかな」「これほんまにかわいそう法律とかあんまり詳しくないけど訴えたりできないんか？」といった声もある。