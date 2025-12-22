岐阜県高山市の国道41号で発生した立ち往生（2025年12月、画像：国土交通省 中部地方整備局 道路部） くるまのニュース

国交省ブチギレ「チェーン未装着の大型車によるスタックが発生」明らかに

  • 岐阜県の国道41号で、チェーン未装着の大型車によるスタックが発生した
  • 大雪に備えるよう呼びかけられていたが、チェーンなしで走行していたという
  • 国土交通省は19日にSNSで、チェーン未装着の大型車の目撃情報を報告した
