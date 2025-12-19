ベネリックは、1983年にソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナル雑貨として誕生した「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」のカプセルトイの新商品として、「タマ＆フレンズ ばんそうこうキーホルダー」(全5種/1回300円)を2025年12月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。「タマ＆フレンズ ばんそうこうキーホルダー」(全5種)は、ぷっくりとした立体感がまるで本物の絆創膏のような、パッケ