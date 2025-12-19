芸能事務所「ＢＭＳＧ」代表でプロデューサーのＳＫＹ―ＨＩこと日高光啓（３９）が１９日、ＴＯＫＹＯＦＭ「ＪＵＭＰＵＰＭＥＬＯＤＩＥＳ」に生出演した。ＳＫＹ―ＨＩをめぐっては、自宅に女子高生アイドル（１７）を呼び出していたと「ＮＥＷＳポストセブン」に報じられた。これを受け、同社は１９日、謝罪声明を発表。「報道にあります内容につきましては、相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはい