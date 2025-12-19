12月18日の夜、阿南市の四国電力橘湾発電所内の石炭貯蔵施設で、火災が発生しました。発電所への影響はなく、現在も消火活動が続いています。消火活動が行われているのは、阿南市の四国電力橘湾発電所です。四国電力によりますと、18日の午後3時ごろ、石炭貯蔵施設から煙が上がっているのを四国電力の社員が発見しました。その後、消防へ通報、施設内のスプリンクラーや消防車6台が出動するなどして消火活動にあたっていまし