飛距離をアップさせるには、「タメ」や「大きなフォロー」に意識が向きがち。 「効率よく飛ばすには、アーリーリリースをうまく活かすことが大切」と青木プロ。打ち方のコツを教えていただきました。 アーリーリリースを生かして効率よく飛ばそう！ 手元は小さなアーク ポイントはちょっとアーリーリリース ヘッドは大きなアーク