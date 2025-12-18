やる気を引き出すにはどうしたらよいのか。言語学者の堀田秀吾さんは「やる気はスイッチではなく、エンジンのように小さな行動を起こすことで引き出される。ことばをうまく使い、最初の行動を起こすのがいい」という――。（第2回）※本稿は、堀田秀吾『最先端研究で分かった頭のいい人がやっている言語化の習慣』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／1398562021※写真はイメージです - 写真＝iStock