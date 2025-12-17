江崎グリコは１７日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想の下方修正を発表した。今期の売上高予想は従来の見通しから２０億円減額して３６２０億円（前期比９．３％増）、経常利益は１５億円減額して１２０億円（同１０．１％減）に見直した。通期の経常利益は増益予想から一転、減益を見込む。健康・食品事業及び乳業事業におけるアイスクリームやチルド商品が振るわなかった。「ポッキーチョコレート