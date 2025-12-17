古河電気工業が３日ぶりに反発している。この日、信号光源用高出力ＤＦＢレーザダイオードチップの生産能力増強に向けて、ジャパンセミコンダクター（岩手県北上市、以下ＪＳＣ）岩手事業所内に新工場を設立するとともに、タイ工場に一部生産ラインを導入すると発表しており、好材料視されている。 ＤＦＢレーザダイオードチップは、光トランシーバの光源として、ＡＩ・データセ