もし飛行機に雷に打たれたらどうなるのだろうと不安に思ったことはありますか？飛行機が雷に打たれることを「被雷」といいます。被雷は離着陸のタイミングで多い傾向にありますが、飛行の継続に影響がないように様々な工夫がされています。雷が飛行機に与える影響について見ていきましょう。雷が発生するしくみ雷は、積乱雲などの発達した雲の中で電荷分離が起こり、眩い光と大きな音を伴いながら放電する現象です。雲と地上の間で