Ａｉｍｉｎｇは続落。１６日取引終了後、これまで未定としていた２５年１２月の期末配当予想について無配にすると発表した。これにより、通期で無配（前期無配）となる見通し。利益剰余金がマイナスのため配当実施を見送るという。これがネガティブ視されている。 出所：MINKABU PRESS