ホシザキは反発している。１６日の取引終了後に、２５年１２月期の期末配当予想を５５円から６５円へ増額修正したことが好感されている。年間配当予想は１１５円となり、前期実績（１０５円）に対しては１０円の増配となる。 出所：MINKABU PRESS