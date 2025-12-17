午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３８９、値下がり銘柄数は１１４７、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に鉄鋼、非鉄金属、保険、電気機器など。値下がりで目立つのは石油・石炭、水産・農林、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS