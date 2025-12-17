仕事でよく使う「今日中にお願いします」という言葉。しかし、この「今日中」の解釈は人によって大きく異なります。その感覚のズレが招いたトラブルを描いた漫画『今日中って何時まで？』（作・まるいがんもさん）がSNSで話題です。【漫画】『今日中って何時まで？』（全編を読む）舞台はとある会社のある部署。柔木美和（やわらぎ・みわ）は、第三営業部から届くはずのデータを待ちながらイライラしていました。「今日中に送る」