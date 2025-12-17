１７日の東京株式市場は押し目買い優勢の地合いとなり、日経平均株価は３日ぶりに反発が見込まれる。前日は主力株をはじめ広範囲に売りが広がり大幅安でフシ目の５万円大台を大きく割り込んだが、５万円台を割り込んだ水準では押し目買いの動きが活発化する傾向がある。また、相対的に強い動きを続けていたＴＯＰＩＸが前日は日経平均を上回る下落率を示した。きょうはＴＯＰＩＸが日経平均を超えるパフォーマンスを上げら