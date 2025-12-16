12月10日、音楽番組『with MUSIC』（日本テレビ系）のライブイベント「with MUSIC LIVE」が、「主催者の都合」により初日のみ中止されることが発表された。同イベントは、2026年1月10〜12日の3日間開催される予定で、1日めの公演には[Alexandros]、sumika、ChilliBeans.、DISH//など、人気アーティスト4組が出演予定だった。楽しみにしていたファンも多かったようで、SNS上ではショックを受ける声が相次いでいる。「『with M