12月10日、音楽番組『with MUSIC』（日本テレビ系）のライブイベント「with MUSIC LIVE」が、「主催者の都合」により初日のみ中止されることが発表された。

同イベントは、2026年1月10〜12日の3日間開催される予定で、1日めの公演には[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//など、人気アーティスト4組が出演予定だった。楽しみにしていたファンも多かったようで、SNS上ではショックを受ける声が相次いでいる。

「『with MUSIC』は2024年4月にスタートした、有働由美子さんがMCを務める音楽番組です。毎週豪華アーティストたちを迎え、トークとパフォーマンスを披露する構成で、今年10月には番組初のライブイベント『with MUSIC LIVE』を開催すると告知されていました。

ただ、同番組は『情報7Daysニュースキャスター』（TBS系）など、同じ時間帯の他番組と比べて視聴率は伸び悩んでおり、11月には一部で打ち切り報道が出ていたんです。イベント初日中止の謎とともに、そもそも打ち切り予定の番組でイベントをおこなうことにも、困惑の声があがっています」（芸能記者）

Xでは、イベントの初日中止のリリースをうけ、さまざまな憶測が飛び交う事態となっている。

《チケット売れなかったんだな〜と思って見たけどこれだけのメンツ集めたDAY1だけ売れなかったなんてことある？？？？主催者都合の中止なんて他に何か理由あるかな 謎》

《年明け1発目にドロス見れるって思って楽しみにしてたのに これ絶対、前日のボーイズグループ？が夜遅くまでやるから設営が間に合わないからでしょ》

《1日だけ中止って何があったん？「チケット売れてない説」も出てるけどメンツを見たら売れないメンツじゃないし何があったん？》

たしかに、前日9日には、人気アイドルグループ「DXTEEN」の初の単独アリーナライブが夜からおこなわれていた。だが、日程が発表されたのは今年9月のことで、前々からわかっていたことではある。また、初日は豪華なメンツが揃っていただけに、チケットの売上不振という説にも違和感が寄せられた。

「主催者の都合」とはいえ、主催者はまさに日テレ。本誌が、日本テレビ広報部に初日中止の理由を問い合わせたところ、以下のような回答が返ってきた。

公演中止に関しては、「主催者側の判断で中止する運びとなり、大変申し訳なく思っております」とコメント。また、前日に同会場でおこなわれる公演の影響に関しては、「判断の詳細についてはお答えしておりませんが、ご質問にあるような、他のライブによる影響はございません」とした。

「出演予定だったアーティストの皆様には、この判断について丁寧に説明させていただき、ご理解をいただきました。あらためて、公演を楽しみにしてくださっていたファンの皆様、アーティストの皆様、関係者の皆様に心よりお詫び申しげます」と謝罪している。

はたして、イベント中止の本当の理由とはーー。