普遍的な魅力伝説の人気番組「炎のチャレンジャー」が25年ぶりに復活することが発表され、大きな話題となっている。「ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!!」は、1995年10月から2000年3月までテレビ朝日系列で放送され、最高視聴率21.7％を記録した国民的バラエティ番組である。四半世紀という長い時間を経ての復活に、なぜこれほど注目が集まっているのか。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊