梅の花グループが反発している。１５日の取引終了後に、２６年１０月末時点の株主から新株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。２６年４月末日以前の株主名簿に記載または登録された既存株主については、現在の２０％割引優待証を継続するとともに、５００株以上保有の株主には新たに優待券を追加。また、２６年５月以降の新規株主については、保有株数に応じて１００株以上で１０％割引優待証、２００株