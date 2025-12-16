エス・サイエンスはストップ高の水準となる２２２円に買われた。前日もストップ高をつけていた。同社は１５日の取引時間中、株主割当による新株予約権の無償発行と、暗号資産の投資枠拡大に関する発表を行っており、引き続き材料視されたようだ。非上場型の新株予約権を発行する。１２月３１日を基準日として、普通株式１株に１個の新株予約権を割り当てる。新株予約権の権利行使期間は来年３月２日から５月２９日。行使価額は１