今回、Ray WEB編集部は、派遣バイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちらから＜前回のお話＞「アイドルの剥がしバイト」に応募した主人公！現場に到着すると、明らかにバイト仲間にファンが混ざっている様子。そしてこの後、ファン2人が思いもよらぬ行動を連発して...！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【恐怖体験】バイト仲間からの告白