【レイアウト\ 文字組・組版】「Ｚ／Ｆ／ Ｎの法則」 人の視線が各アルファベットの流れと同じように動く法則のこと。 Zの法則 「Z」の形に沿って視線が移動する法則。左上が一番注目されやすく、右下が終点となるため、Webではアクションボタンが右下に配置されやすいです。 Fの法則 「F」の形に沿って視線が移動する法則。テキストが多いページや、SNSでよく見られます。下は読み飛ばされやすいので、