上野動物園の双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」について東京都の関係者によりますと来年1月下旬に中国に返還することがわかりました。「シャオシャオ」と「レイレイ」は中国野生動物保護協会との協定で2026年2月20日に返還期限が迫っていました。また、関係者によりますと、新たなパンダのつがいの来日は「ないと思う」ということです。日本国内で飼育されるパンダは今年、和歌山県の「アドベンチャーワール