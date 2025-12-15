広島のドラフト指名選手（支配下７人、育成２人）が１４日、１５日に開催される新入団会見に向けて広島に集結した。ドラフト４位・工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝は同１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝の父で、自身の恩師でもある北海高・平川敦監督への恩返しの活躍を誓った。北の大地で始まった縁は数奇な巡り合わせを経て広島で再び重なった。晴れ舞台に上がるために広島入りした工藤の前には恩師がいた。「夕食の