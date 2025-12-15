【オランダ・エールディビジ第16節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 2-0(前半1-0)フェイエノールト<得点者>[ア]デイビィ・クラーセン(13分)、ジョルシー・モキオ(90分+4)<警告>[ア]アーロン・バウマン(28分)、オーウェン・ワインダル(33分)[フ]アニス・ハジ・ムーサ(33分)観衆:47,506人└オランダ日本人対決のダービーを制したのはアヤックス! 板倉滉はフル出場で完封貢献、フェイエノールトは上田綺世が無念の不